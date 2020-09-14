Пендзин: Гривня не будет сильно падать накануне выборов
Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Я думаю, что то, что сейчас происходит - это обычное движение в пределах коридора, установленного НБУ. У нас, к сожалению, курс максимально политизирован. Поэтому я не думаю, что мы увидим стремительное падение гривни даже до цифр, которые стоят в действующем государственном бюджете, перед выборами, которые будут 25 октября", - сказал Пендзин.
Он прогнозирует укрепление гривни в ближайшее время.
"Все, что возможно с точки зрения падения до 29 грн/$, мы увидим уже после 25 октября. А до этого будут обычные колебания в пределах того коридора, который есть сегодня", - убежден экономист.
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Согласно официальному курсу на 14 сентября доллар вплотную приблизился к отметке 28.
Кабмин заложил курс 29,1 грн/$ в проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
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