Определился победитель US Open-2020
14 сентября, 2020, 11:41
Австрийский теннисист Доминик Тим победил немца Александра Зверева в финале US Open-2020
Об этом сообщает " Чемпион ".
Поединок продолжался 4:00 и 5 минут. Судьба трофея решалась на тай-брейке пятой партии. Том лидировал 6: 4, Зверев сыграл два матчбола и при счете 6: 6 два очка в свой актив записал австрийский теннисист.
US Open
финал
13 сентября
Нью-Йорк, США
Доминик Тим - Александр Зверев 2: 6, 4: 6, 6: 3, 6: 3, 7: 6 (6)
- 13 сентября в финале Открытого чемпионата США японка Наоми Осака победила белоруску Викторию Азаренко .
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