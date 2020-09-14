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Espreso.tvСпортОпределился победитель US Open-2020

Определился победитель US Open-2020

Австрийский теннисист Доминик Тим победил немца Александра Зверева в финале US Open-2020

Об этом сообщает " Чемпион ".

Поединок продолжался 4:00 и 5 минут. Судьба трофея решалась на тай-брейке пятой партии. Том лидировал 6: 4, Зверев сыграл два матчбола и при счете 6: 6 два очка в свой актив записал австрийский теннисист.

US Open

финал

13 сентября

Нью-Йорк, США

Доминик Тим - Александр Зверев 2: 6, 4: 6, 6: 3, 6: 3, 7: 6 (6)

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