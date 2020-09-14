Оккупанты трижды нарушили перемирие, применив противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, - штаб ООС

14 сентября, 2020, 18:53

С начала суток 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что оккупанты РФ нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

Боевики произвели два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - вблизи Марьинки.

"Вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще одно нарушение договоренноисти зафиксировано на Приазовье.

В районе населенного пункта Пищевик был обнаружен пролет беспилотника с пересечением линии разграничения.

"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

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