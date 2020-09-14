Оккупанты трижды нарушили перемирие, применив противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что оккупанты РФ нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".
Боевики произвели два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - вблизи Марьинки.
"Вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что еще одно нарушение договоренноисти зафиксировано на Приазовье.
В районе населенного пункта Пищевик был обнаружен пролет беспилотника с пересечением линии разграничения.
"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти