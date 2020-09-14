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Espreso.tvОбществоОккупанты пытаются внести в список ЮНЕСКО украинские объекты в Крыму, - заместитель Ткаченко

Оккупанты пытаются внести в список ЮНЕСКО украинские объекты в Крыму, - заместитель Ткаченко


фото: krymania
Российская Федерация работает над тем, чтобы внести в список мирового наследия ЮНЕСКО объекты, которые находятся в оккупированном Крыму

Об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко 14 сентября, сообщает Укринформ .

"Российская Федерация, используя наличие этих объектов, пытается легализовать их внесения в список ЮНЕСКО от имени РФ. Если брать украинский эквивалент "Торговые центры и укрепления на путях генуэзской коммерции от Средиземного до Черного моря" и комплекс объектов VI-VIII вв. Судакской крепости, а если брать российский аналог, то это "Генуезкие крепости Крыма и черноморско-Азовского бассейна", то есть они уже даже в самом названии отражают украинский объект и упорно работают над тем, чтобы эта номинация уже как трансграничная была замечена ЮНЕСКО ", - сказала Фоменко.

Она предоставила, что в Крыму Украина внесла в список ЮНЕСКО один объект - Херсонес Таврический и работала над созданием других номинационных досье для ряда важных объектов.

"Надо обратить внимание, что на территории Крыма было очень много номинаций, подготовленных к предыдущим списки ЮНЕСКО, но по разным причинам так и нереализованных. Это Бахчисарай, обсерватории, Генуэзские крепости. То есть, очень много объектов, которые потенциально могли бы входить в этот список ", - напомнила заместитель министра.

  • Крымскотатарский орнамент, как элемент нематериального культурного наследия Украины, в занесенных в предварительный список ЮНЕСКО для возможного включения его в перечень нематериального культурного наследия человечества.

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