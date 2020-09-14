Оккупанты дважды нарушили перемирие: обстреляли позиции возле Песков и Авдеевки, - штаб

14 сентября, 2020, 08:56

13 сентября 2 нарушения "тишины" со стороны оккупантов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Выстрелы из подствольных гранатометов зафиксированы в сторону позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

Украинские военные огня не открывали.

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.