ОГП представил 8 новых руководителей областных прокуратур
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры - Александра Фильчаков.
Новым руководителем Житомирской областной прокуратуры стал Александр Билошицкий, Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрий Казак, Хмельницкой областной прокуратуры - Алексей Олейник.
Также главой прокуратуры Луганской области назначили Николая Прибигу, Черновицкой области - Ирину Кравченко, а Запорожской области - Виктора Приходько.
Андрей Рудницкий возглавил прокуратуру Ровенской области.
В прокуратуре отметили, что они успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и добродетели.
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