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Espreso.tvОбществоОГП представил 8 новых руководителей областных прокуратур

ОГП представил 8 новых руководителей областных прокуратур


фото: gp.gov.ua
Офис генерального прокурора сообщил о назначении новых прокуроров восьми областей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры - Александра Фильчаков.

Новым руководителем Житомирской областной прокуратуры стал Александр Билошицкий, Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрий Казак, Хмельницкой областной прокуратуры - Алексей Олейник.

Также главой прокуратуры Луганской области назначили Николая Прибигу, Черновицкой области - Ирину Кравченко, а Запорожской области - Виктора Приходько.

Андрей Рудницкий возглавил прокуратуру Ровенской области.

В прокуратуре отметили, что они успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и добродетели.

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