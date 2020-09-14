Официальный курс: доллар вплотную приблизился к отметке 28

14 сентября, 2020, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 14 сентября 2020 года на отметке 27,9 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 11 сентября курс составлял 27,83 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 14 сентября установлен на уровне 33,07 грн / евро. По состоянию на 11 сентября курс составлял 32,97 грн / евро.

На наличном рынке 11 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,91, продают - по 27,80 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 29,90 грн / $, продажи - в пределах 28-29,70 грн / $.

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