Независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом группы "Новичок"
Об этом говорится в заявлении правительства Германии.
"Результаты исследования специальных лабораторий Франции и Швеции подтверждают немецкие выводы. Независимо от исследований, проводимых Организацией по запрещению химического оружия, три лаборатории пока независимо друг от друга представили доказательства отравления Навального нервно-паралитическим веществом группы" Новичок ", - говорится в заявлении.
Правительство ФРГ также вновь призвал Россию объяснить отравления главного критика Кремля.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами относительно дальнейших шагов", - говорится в заявлении.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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