Независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом группы "Новичок"

14 сентября, 2020, 12:35

Две независимые лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества из группы Новичок в организме российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

"Результаты исследования специальных лабораторий Франции и Швеции подтверждают немецкие выводы. Независимо от исследований, проводимых Организацией по запрещению химического оружия, три лаборатории пока независимо друг от друга представили доказательства отравления Навального нервно-паралитическим веществом группы" Новичок ", - говорится в заявлении.

Правительство ФРГ также вновь призвал Россию объяснить отравления главного критика Кремля.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами относительно дальнейших шагов", - говорится в заявлении.

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