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Espreso.tvОбществоНефедов возглавит список "Голоса" на выборах в Киевсовет, - СМИ

Нефедов возглавит список "Голоса" на выборах в Киевсовет, - СМИ


фото: prm.ua
По информации СМИ, экс-глава украинской таможни Максим Нефедов пойдет на выборы в Киевский городской совет первым номером в списке партии "Голос"

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в партии "Голос".

Напомним, 13 сентября на странице экс-шоумена и кандидата в мэры Киева от "Голоса" Сергея Притулы появилось совместное фото с председателем фракции партии в ВР Кирой Рудик и Максимом Нефедовым.

"Пьем кофе. Общаемся. Обмениваемся мнениями и идеями. Но это, конечно же, не так интересно, как будет почитать комментарии под этим сообщением", - пошутил Притула.

Отметим, сам Максим Нефедов пока не комментировал новости по его возможному выдвижению от "Голоса" в Киевсовет.

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