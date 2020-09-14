Навальный может самостоятельно вставать с постели, его отключили от аппарата ИВЛ, - врачи
14 сентября, 2020, 16:17
Российский оппозиционер Алексей Навальный уже может самостоятельно вставать с постели, его отключили от аппарата ИВЛ
Об этом заявили в берлинской клинике Шарите.
В заявлении сказано, что состояние политика улучшилось, его полностью отключили от ИВЛ, он все больше может двигаться и уже способен вставать с постели.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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