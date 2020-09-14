Навальный может самостоятельно вставать с постели, его отключили от аппарата ИВЛ, - врачи

14 сентября, 2020, 16:17

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже может самостоятельно вставать с постели, его отключили от аппарата ИВЛ

Об этом заявили в берлинской клинике Шарите.

В заявлении сказано, что состояние политика улучшилось, его полностью отключили от ИВЛ, он все больше может двигаться и уже способен вставать с постели.

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