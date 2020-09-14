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Espreso.tvОбществоНа Луганщине Объединенные силы проведут антитеррористические учения

На Луганщине Объединенные силы проведут антитеррористические учения


фото: mil.gov.ua
В городе Рубежное Луганской области 15 и 16 сентября пройдут учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам

Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook .

"15-16 сентября в г. Рубежное, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому в штабе призывают жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан, в случае необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - добавили в ООС.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированные командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

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