На Днепропетровщине в стрельбе погибли два человека
14 сентября, 2020, 10:16
В Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека
Об этом сообщила пресс-служба областной полции .
14 сентября около 6 утра неизвестный привез в городскую больницу двух мертвых мужчин с огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.
По данному факту возбуждено уголовное производство об умышленном убийстве.
Вдруг в городе объявлен план "Сирена".
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