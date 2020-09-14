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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине в стрельбе погибли два человека

На Днепропетровщине в стрельбе погибли два человека

В Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека

Об этом сообщила пресс-служба областной полции .

14 сентября около 6 утра неизвестный привез в городскую больницу двух мертвых мужчин с огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.

По данному факту возбуждено уголовное производство об умышленном убийстве.

Вдруг в городе объявлен план "Сирена".

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