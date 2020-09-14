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Espreso.tvОбществоЛукашенко улетел в Сочи на переговоры с Путиным

Лукашенко улетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утром вылетел в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

Видео с бортом Лукашенко перед взлетом опубликовал телеграмм-канал Пул первого.

Как сообщает белорусское государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, в Сочи состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один".

Отмечается, что лидер обсудят "тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы".

  • По информации Кремля, в ходе переговоров Путин и Лукашенко в Сочи "обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество". Ни подписание документов, ни совместной пресс-конференции, по словам представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, по итогам переговоров не запланировано .
  • Ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков , которые могут быть направлены в Беларусь.

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