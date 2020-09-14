Курс гривни снижается из-за ожиданий населения и бизнеса, - Николайчук

14 сентября, 2020, 21:59

В этом году гривня должна была бы укрепляться. Но, несмотря на фундаментальные факторы, ухудшение ожиданий населения, бизнеса и иностранных инвесторов преобладает

Так ситуацию объяснил Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований инвестгруппы ICU, в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.

"У нас по курсу гривни вообще достаточно интересная ситуация в этом году. Потому что, если посмотреть на фундаментальные факторы, то ситуация на валютном рынке должна быть абсолютно противоположной. У нас за 7 месяцев этого года текущий счет был в профиците, который составил $7 млрд по сравнению с дефицитом почти в 3 млрд за аналогичный период прошлого года", - сказал Николайчук.

Но в Украине на уровень курса очень большое влияние всегда имели психологические факторы.

"Вопрос в том, что несмотря на такие прочные фундаментальные факторы последствия ухудшения настроений, ухудшение девальвационных как населения, так и бизнеса, так и иностранных инвесторов, они пока преобладают", - отметил представитель инвестиционной группы.