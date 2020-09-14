Курс гривни снижается из-за ожиданий населения и бизнеса, - Николайчук
Так ситуацию объяснил Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований инвестгруппы ICU, в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.
"У нас по курсу гривни вообще достаточно интересная ситуация в этом году. Потому что, если посмотреть на фундаментальные факторы, то ситуация на валютном рынке должна быть абсолютно противоположной. У нас за 7 месяцев этого года текущий счет был в профиците, который составил $7 млрд по сравнению с дефицитом почти в 3 млрд за аналогичный период прошлого года", - сказал Николайчук.
Но в Украине на уровень курса очень большое влияние всегда имели психологические факторы.
"Вопрос в том, что несмотря на такие прочные фундаментальные факторы последствия ухудшения настроений, ухудшение девальвационных как населения, так и бизнеса, так и иностранных инвесторов, они пока преобладают", - отметил представитель инвестиционной группы.
- Согласно официальному курсу на 14 сентября доллар вплотную приблизился к отметке 28.
- Кабмин заложил курс 29,1 грн/$ в проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
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