Коронавирус: во Франции усиливают карантин из-за роста числа больных

Об этом сообщает Le Figaro, передает "РБК-Украина".

В регионе Новая Аквитания власти призвали людей ограничить встречи с родственниками и друзьями до 10 человек, а большие празднования перенести. Там также запретили потребление алкоголя в общественных местах. За несоблюдение клиентами этого требования заведениям угрожают закрытием. В Бордо будет действовать запрет на собрания компаниями более 10 человек в парках и на набережных. Визиты к родственникам в домах престарелых ограничили до 2 гостей в неделю. Аналогичные ограничения анонсировали и в Буш-дю-Рон.

В 27 муниципалитетах, где количество заражений самое большое, запрещают собираться компаниями более 10 человек в парках и скверах.

Также запретили танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20:00, а заведениям разрешено работать только до полуночи.

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