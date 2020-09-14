Коронавирус: во Франции усиливают карантин из-за роста числа больных
Об этом сообщает Le Figaro, передает "РБК-Украина".
В регионе Новая Аквитания власти призвали людей ограничить встречи с родственниками и друзьями до 10 человек, а большие празднования перенести. Там также запретили потребление алкоголя в общественных местах. За несоблюдение клиентами этого требования заведениям угрожают закрытием. В Бордо будет действовать запрет на собрания компаниями более 10 человек в парках и на набережных. Визиты к родственникам в домах престарелых ограничили до 2 гостей в неделю. Аналогичные ограничения анонсировали и в Буш-дю-Рон.
В 27 муниципалитетах, где количество заражений самое большое, запрещают собираться компаниями более 10 человек в парках и скверах.
Также запретили танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20:00, а заведениям разрешено работать только до полуночи.
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