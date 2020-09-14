Книгарня "Є" заявила о нерентабельности торговли украинскими книгами по сравнению с российскими, соцсети ответили негодованием

14 сентября, 2020, 18:20

Пользователи спросили "Книгарню "Є", почему было удалено сообщение об осуждении сотрудничества с РФ и появилась реклама российских издательств на сайте

Скандал разгорелся 14 сентября после сообщения, в котором Книгарня "Є" написала об отсутствии господдержки и большей рентабельности российских книг в Украине, передает Еспресо.TV.

На официальной странице издания появился сообщение, где "Є" написала, что отсутствие госполитики и падение продаж из-за коронакризиса приведут к дальнейшему сжатию рынка украиноязычной книги.

"Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги будет постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать еще больше российской - вопреки собственному желанию", - говорится в заметке.

В "Є" отметили необходимость господдержки украинской книги, и вместе с тем большую маржу у русскоязычных книг, а также - поддержку российского бизнеса со стороны РФ в продвижении книг в Украине.

В то же время, торговая сеть написала, что не может ничего поделать с новыми реалиями, и будет под них подстраиваться.

На сообщение быстро отреагировали. Так видеоблоггер украинского YouTube-канала "Твоя Подпольная Гуманитарка" Остап Украинец резюмировал:

"Если сократить все, что сказала Книгарня "Є", то выяснится, что деньги не пахнут, Россия поддерживает свои книги на украинском рынке (ну еще бы не поддерживала, у нас здесь информационная война), а сама Книгарня "Є" очень даже не против поддерживать Россию".

Другой автор проекта "Твоя Подпольная Гуманитарка", Евгений Лир прямо спросил у магазина в коментриях к сообщению, почему Книгарня удалила сообщение об осуждении сотрудничества с российским бизнесом.

"Отдельный вопрос, конечно, почему русские книги вообще попадают в вашу рекламу (я, извините, не верю, что вы не имеете власти над тем, какие из ваших книг рекламируются в принципе), но это уже такое", - добавил его коллега Остап Украинец.

Издание ответило, ссылке на статью Українського тижня, где говорится о падении продаж украинских книг во время коронавируса.

"Показательным в этом смысле, в частности, стал недавний случай, когда во время посещения литературно-художественного фестиваля "Toloka" в Запорожье президент Владимир Зеленский демонстративно предпочел переводной труд российского издательства русском языке, хотя аналогичный в Киеве было напечатано на украинском. Это произошло в условиях , когда украинские издательства страдают от отсутствия государственной политики защиты от экспансии российского продукта на украинский рынок. А по данным Книжной палаты Украины за первое полугодие 2020 года в Украине издано книжной продукции только 13,9% по тиражам и 35,7% по названиям от тех объемов, которые были изданы за аналогичный период в прошлом году", - говорится в статье.

В то же время СММщик издания заявил, что рекламу российского продукта на их сайте делают гугл-алгоритмы.

Отметим, пользователи стали на сторону Остапа Украинца и Евгения Лира в споре. В комментариях отметились журналисты Отар Довженко и Александр Рудоманов, активист Сергей Стерненко, политический эксперт Андрей Смолий и многие другие.

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