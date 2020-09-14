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Espreso.tvОбществоKMW Global Marathon представляет inspiration talk с Тупаком Мартирой "Как дирижировать воображением, или Космос арт-технологий Тупака Мартира"

KMW Global Marathon представляет inspiration talk с Тупаком Мартирой "Как дирижировать воображением, или Космос арт-технологий Тупака Мартира"

14 сентября в 17:10 KMW Global Marathon приглашает на inspiration talk с Тупаком Мартиром, звездным гостем форума

Тупак известен как креативный директор, мультимедиа-художник, получивший признание благодаря проектам, расширяющие границы и концепции, сочетая технологии и искусство, и становятся знаковыми событиями в сфере fashion, искусства и музыки, кино и театра.

В разговоре с Андреем Бабкиным, украинским креативным продюсером, Тупак Мартир расскажет о связи новых технологий и искусства, в частности аудиовизуального. Спикеры пообщаются о природе креативности и месте инноваций; как VR, AR, голограммы, искусственный интеллект становятся инструментами для творчества, и как художники изобретают новые технологии.

На примере проекту Тупака Мартира "Космос внутри нас" (Cosmos Within Us), который был представлен на Венецианском фестивале, Андрей и Тупак говорить о новых возможностях для создателей на будущее, которые предлагают зрителям и участникам проектов уникальные впечатления и опыт.

О спикере:
Тупак Мартир - креативный директор и художник мультимедиа, известный неординарными проэктам реализации знаковых событий в области моды, искусства и музыки, театра и кино.
Описанный Vogue как "художник-визуалист и режиссер, который стоит за многими из важнейших событий в мире", Тупак является основателем и креативным директором многопрофильной студии Satore Studio. Его сфера деятельности охватывает области технологий, освещение, проекции и видео, музыкальный и звуковой дизайн, а также хореографию и костюм.
Он руководил продакшн дизайном, визуальными эффектами и освещения для выступлений Элтона Джона, Бейонсе, Дэнни Бойл, спиврпрацював с Фестивалем музыкального искусства Коачелла и Галереей Serpentine. Тупак известный в fashion индустрии благодаря инновационным шоу для Александра Маккуина, Москино, Александра Ванга и Томаса Тейта.

Тупак режиссировал и продюсировал проект "Космос внутри нас", перформативный реалити-произведение, дебютировал на Венецианском кинофестивале и выиграл премию Spirit of Raindance на кинофестивале Raindance в Лондоне и фестивали VR "Halo Award".

Как международный спикер, Тупак освещает сложные вопросы интеграции человечества к технологическим и протопичних супильних моделей, нарушая дистопичний нарратив о технологиях. На отраслевых мероприятиях он делится своим опытом в создании иммерсионных медиа-работ, строя при этом нестандартные, устойчивые и мультидисциплинарные команды и налаживая рабочие процессы между часовыми поясами и проэктам.
Интервьюером разговора с Тупаком в рамках KMW Global Marathon станет Андрей Бабкин, креативный продюсер проектов в области коммуникаций и развлекательных событий.

Секция проводится при поддержке агентства The Catalysts. Еспресо - главный информационный партнер.

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