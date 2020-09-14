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Espreso.tvОбществоКавказ-2020: белорусские военные примут участие в масштабных учениях РФ у границы с Украиной

Кавказ-2020: белорусские военные примут участие в масштабных учениях РФ у границы с Украиной


фото: eadaily
Белорусские военнослужащие 21-26 сентября примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое проводится на военных полигонах РФ наряду с госграницей Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Минобороны республики.

"К участию в обучении от Вооруженных сил Республики Беларусь привлекается батальонная тактическая группа механизированной бригады", - уточнили в ведомстве.

Всего, по данным Минобороны, к проведению учения "Кавказ-2020" планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Обучение пройдет в два этапа. На первом этапе органы военного управления проведут планирования боевых действий в созданной знаний условной военно-политической обстановки. На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий.

В рамках обучения предусмотрено практические меры войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Как сообщалось, в конце июня экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил о возможном военном ударе России на юге Украины в сентябре во время учений "Кавказ-2020". Он убежден, чтобы решить проблему с питьевой водой в Крыму, Россия попытается захватить дамбу в Херсоне.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкая, РФ планирует перебросить к границе с Украиной около 120 тыс. военных, не менее 500 танков, 300 самолетов и сотни другой техники и вооружения. "Это и есть угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", - подчеркнул Скибицький.

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