Кандидат от "Слуги народа" в мэры Одессы Филимонов не выходит во второй тур, - опрос

14 сентября, 2020, 13:43

Если бы выборы мэра Одессы состоялись сейчас, то победу одержал бы действующий городской голова Геннадий Труханов

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии в Одессе, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года.

По данным, кандидат Филимонов занимает лишь третье место в гонке за место мэра.

Геннадий Труханов ( "Доверяй делам") - 61%

Вадим Рабинович ( "ОПЗЖ") - 8%

Олег Филимонов ( "Слуга народа") - 5,5%

Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) - 4,9%

Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) - 4,8%

Михэил Саакашвили ( "Движение новых сил") - 4,8%

Сергей Кивалов (Украинская морская партия) - 4,4%.

Справка: КМИС из 27 августа по 8 сентября опросил в Одессе 1200 респондентов из разных районов в формате личного интервью. Погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал комедийный актер, игрок местной команды КВН "Джентльмены", известный юморист Олег Филимонов .