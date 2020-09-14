 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКандидат от "Слуги народа" в мэры Одессы Филимонов не выходит во второй тур, - опрос

Кандидат от "Слуги народа" в мэры Одессы Филимонов не выходит во второй тур, - опрос


фото: dumskaya
Если бы выборы мэра Одессы состоялись сейчас, то победу одержал бы действующий городской голова Геннадий Труханов

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии в Одессе, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года.

По данным, кандидат Филимонов занимает лишь третье место в гонке за место мэра.

  • Геннадий Труханов ( "Доверяй делам") - 61%
  • Вадим Рабинович ( "ОПЗЖ") - 8%
  • Олег Филимонов ( "Слуга народа") - 5,5%
  • Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) - 4,9%
  • Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) - 4,8%
  • Михэил Саакашвили ( "Движение новых сил") - 4,8%
  • Сергей Кивалов (Украинская морская партия) - 4,4%.

Справка: КМИС из 27 августа по 8 сентября опросил в Одессе 1200 респондентов из разных районов в формате личного интервью. Погрешность выборки не превышает 2,9%.

null

 

  • Напомним, кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал комедийный актер, игрок местной команды КВН "Джентльмены", известный юморист Олег Филимонов .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать