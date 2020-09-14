Кандидат от "Слуги народа" в мэры Одессы Филимонов не выходит во второй тур, - опрос
14 сентября, 2020, 13:43
Если бы выборы мэра Одессы состоялись сейчас, то победу одержал бы действующий городской голова Геннадий Труханов
Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии в Одессе, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года.
По данным, кандидат Филимонов занимает лишь третье место в гонке за место мэра.
- Геннадий Труханов ( "Доверяй делам") - 61%
- Вадим Рабинович ( "ОПЗЖ") - 8%
- Олег Филимонов ( "Слуга народа") - 5,5%
- Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) - 4,9%
- Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) - 4,8%
- Михэил Саакашвили ( "Движение новых сил") - 4,8%
- Сергей Кивалов (Украинская морская партия) - 4,4%.
Справка: КМИС из 27 августа по 8 сентября опросил в Одессе 1200 респондентов из разных районов в формате личного интервью. Погрешность выборки не превышает 2,9%.
- Напомним, кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал комедийный актер, игрок местной команды КВН "Джентльмены", известный юморист Олег Филимонов .
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