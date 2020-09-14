Госаудитслужба проверит использование средств с COVID-фонда, - представитель Кабмина в Раде

14 сентября, 2020, 11:49

Кабинет министров Украины принял проект распоряжения, которым обязывает Государственную аудиторскую службу провести государственный контроль использования средств из COVID-фонда

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Согласно сообщению, Кабмин принял проект распоряжения "Некоторые вопросы осуществления государственного финансового контроля", которым обязывает Государственную аудиторскую службу обеспечить проведение государственного контроля использования средств фонда.

Кроме того, Кабмин обязал главных распорядителей средств государственного бюджета, ответственных исполнителей и получателей предоставить все необходимые документы работникам Госаудитслужбы для проведения проверки.

Мокан отметил, что этот аудит предусмотрен и согласован в Меморандуме Международного валютного фонда с Украиной, одобренного Советом директоров МВФ 9 июня 2020-го года.

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