Главный педиатр Львова умер от COVID-19
14 сентября, 2020, 07:21
13 сентября после длительного лечения умер главный педиатр Львова Богдан Остальский, он болел на COVID-19
Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый .
"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальський. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович", - написал Садовый.
Богдан Остальский был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.
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