Главный педиатр Львова умер от COVID-19

14 сентября, 2020, 07:21

13 сентября после длительного лечения умер главный педиатр Львова Богдан Остальский, он болел на COVID-19

Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый .

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальський. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович", - написал Садовый.

Богдан Остальский был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.