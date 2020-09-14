ЕС не признал местные "выборы", которые были организованы оккупантами в Крыму
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, текст которого обнародован на сайте Европейской службы внешних действий .
"Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и не признает, таким образом, проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендует представлять Крым и Севастополь, а не будет признаваться Евросоюзом как представитель этих территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины ", - говорится в заявлении.
Напомним, 13 сентября в России закончились региональные выборы , которые впервые в истории происходили в течение трех дней под предлогом противодействия распространению коронавируса. МИД Украины выразил решительный протест РФ и приговорил противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.
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