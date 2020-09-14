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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Реала" признался, что распространял детскую порнографию

Экс-футболист "Реала" признался, что распространял детскую порнографию


фото: Getty Images
Бывший защитник мадридского "Реала" Кристоф Метцельдер признался, что хранил и распространял детскую порнографию

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на Der Spiegel.

39-летний немец в ходе расследования подтвердил, что хранил запрещенные материалы и отправил их трем женщинам. Пока не сообщается, признал ли бывший футболист вину по всем фактам или только частично.

По информации источника, Метцельдер хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией на смартфоне. Также в период с июля по сентябрь прошлого года он направил трем женщинам 29 изображений и видеозаписей порнографического содержания через WhatsApp.

Болельщикам Метцельдер известен благодаря игре за мадридский "Реал", дортмундскую "Боруссию" и "Шальке". Центрбэк провел 47 матчей в составе сборной Германии по футболу.

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