ЦИК предложила законопроект по организации выборов в условиях карантина и просит безотлагательно его рассмотреть

14 сентября, 2020, 20:18

Центральная избирательная комиссия разработала законопроект и просит Верховную Раду законодательно урегулировать особенности проведения выборов во время карантина

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"С целью обеспечения избирательных прав граждан в условиях распространения на территории Украины COVID-19 и надлежащей организации избирательного процесса местных выборов 25 октября 2020 года Комиссия одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, и совершенствования отдельных положений избирательного законодательства. Указанные предложения изложены в форме проекта закона", - говорится в сообщении.

Центризбирком также просит президента и ВР об обеспечении безотлагательного рассмотрения и принятия соответствующего закона.

"Возникают сложности из-за ряда несовершенств в некоторых положениях Избирательного кодекса. Все это в значительной степени затрудняет организацию подготовки и проведения избирательного процесса. Именно на урегулирование указанных проблем направлен подготовленный комиссией проект закона", - указано в сообщении.

В ЦИК просят учесть в Избирательном кодексе изменения в административно-территориальном устройстве, происходившие параллельно с реформой избирательного законодательства.

Отмечается, что нуждаются в редакционной доработке и положения Кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховного Совета АР Крым, областного, районного, районного в городе, а также депутатов городского, поселкового, сельского совета (территориальной громады с количеством избирателей 10 000 и более) и определение оснований недействительности избирательных бюллетеней.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.

Правительство Украины утвердило порядок осуществления противоэпидемических мероприятий при организации и проведения местных выборов 25 октября.

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