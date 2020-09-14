ЦИК предложила законопроект по организации выборов в условиях карантина и просит безотлагательно его рассмотреть
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"С целью обеспечения избирательных прав граждан в условиях распространения на территории Украины COVID-19 и надлежащей организации избирательного процесса местных выборов 25 октября 2020 года Комиссия одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, и совершенствования отдельных положений избирательного законодательства. Указанные предложения изложены в форме проекта закона", - говорится в сообщении.
Центризбирком также просит президента и ВР об обеспечении безотлагательного рассмотрения и принятия соответствующего закона.
"Возникают сложности из-за ряда несовершенств в некоторых положениях Избирательного кодекса. Все это в значительной степени затрудняет организацию подготовки и проведения избирательного процесса. Именно на урегулирование указанных проблем направлен подготовленный комиссией проект закона", - указано в сообщении.
В ЦИК просят учесть в Избирательном кодексе изменения в административно-территориальном устройстве, происходившие параллельно с реформой избирательного законодательства.
Отмечается, что нуждаются в редакционной доработке и положения Кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховного Совета АР Крым, областного, районного, районного в городе, а также депутатов городского, поселкового, сельского совета (территориальной громады с количеством избирателей 10 000 и более) и определение оснований недействительности избирательных бюллетеней.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.
- Правительство Украины утвердило порядок осуществления противоэпидемических мероприятий при организации и проведения местных выборов 25 октября.
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