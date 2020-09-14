Более 307 тыс. человек в сутки. ВОЗ зафиксировала беспрецедентный прирост заражений SARS-CoV-2

14 сентября, 2020, 08:02

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 13 сентября, зафиксировала наибольший с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 прирост новых заражений.

Как сообщает Deutsche Welle , за минувшие сутки возбудитель заболевания COVID-19 было обнаружено в 307930 жителей планеты. Это примерно на 1000 случаев больше, чем в предыдущем высшем показателе, установленном неделей ранее.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен в 28637952 человек, а 917 417 больных с COVID-19 умерли, отметили в ВОЗ. Больше всего заражений - в США (6,7 млн), Индии (4,8 млн) и Бразилии (4,3 млн). В России коронавирус обнаружен в 1,06 млн человек. Число новых заражений с 4 сентября опять не опускается ниже порога в 5000 В Германии инфекция подтверждена почти в 260 000 жителей.