Американский чемпион включил Усика в топ-5 лучших боксеров мира

14 сентября, 2020, 19:51

Экс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Майки Гарсия считает, что Александр Усик входит в топ-5 лучших боксеров планеты

Об этом сообщает ibtimes.com.

Также в список попали Сауль Альварес, Тайсон Фьюри, Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуе.

"Пять лучших боксеров? Думаю, в мой список попадут Сауль Альварес, Тайсон Фьюри ... Теренс Кроуфорд тоже там будет. Кто еще? Наоя Иноуе, мне нравится этот маленький азиат. Александр Усик, который поднялся в супертяжелый вес, тоже там будет", - сказал Майки Гарсия.

Следующий бой Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры в Лондоне. Поединок должен состояться 31 октября.

Напомним, 28 июля Александр Усик заявил, что его бой против Дерека Чисоры состоится в Англии.

6 сентября промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер встретится с британцем Дереком Чисорой 31 октября.

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