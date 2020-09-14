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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион включил Усика в топ-5 лучших боксеров мира

Американский чемпион включил Усика в топ-5 лучших боксеров мира


фото: Getty Images
Экс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Майки Гарсия считает, что Александр Усик входит в топ-5 лучших боксеров планеты

Об этом сообщает ibtimes.com.

Также в список попали Сауль Альварес, Тайсон Фьюри, Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуе.

"Пять лучших боксеров? Думаю, в мой список попадут Сауль Альварес, Тайсон Фьюри ... Теренс Кроуфорд тоже там будет. Кто еще? Наоя Иноуе, мне нравится этот маленький азиат. Александр Усик, который поднялся в супертяжелый вес, тоже там будет", - сказал Майки Гарсия.

Следующий бой Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры в Лондоне. Поединок должен состояться 31 октября.

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