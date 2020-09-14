200 новых автобусов: Кличко анонсировал обновление столичного автопарка

14 сентября, 2020, 13:14

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал закупку 200 новых современных автобусов для обновления столичного автопарка до конца года

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

"До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов", - написал Кличко.

По его информации, планируется приобрести 80 автобусов длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров.

Мэр отметил, что первую партию - 100 автобусов - город ожидает получить уже в октябре, а остальные автобусы - до конца года.

Он также добавил, что все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Поставки состоятся на условиях лизинга.

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