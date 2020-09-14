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Espreso.tvОбщество1,2 млрд евро для Украины: Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС

1,2 млрд евро для Украины: Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро № 825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - говорится в сообщении.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

Указанные Меморандум и Кредитное соглашение Украина и ЕС заключили 23 июля в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила самый крупный пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.

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