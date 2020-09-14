13 сентября COVID-19 обнаружили у 2462 украинцев

14 сентября, 2020, 09:27

В Украине 13 сентября коронавирус подтвердили в 2462 человек. 650 пациентов за сутки выздоровели, а 33 - умерли

Об этом сообщает СНБО .

Всего в Украине за все время эпидемии заболело 156 797 человек, из них выздоровели 69543 пациентов, а 3211 - умерли.

Прирост в регионах:

Винницкая обл - 4844 (+36)

Волынская обл - 6353 (+64)

Днепропетровская обл - 3342 (+80)

Донецкая обл - 2101 (+6)

Житомирская обл - 4390 (+98)

Закарпатская обл - 8675 (50)

Запорожская обл - 2403 (+56)

Ивано-Франковская обл - 11357 (+142)

Кировоградская обл - 909 (+5)

г. Киев - 17429 (+168)

Киевская обл - 6961 (+112)

Львовская обл - 17057 (+143)

Луганская обл - 600 (+14)

Николаевская обл - 2051 (+98)

Одесская обл - 9687 (+205)

Полтавская обл - 1223 (+28)

Ровенская обл - 10555 (+86)

Сумская обл - 2502 (+101)

Тернопольская обл - 9234 (+352)

Харьковская обл - 12853 (+269)

Херсонская обл - 644 (+16)

Хмельницкая обл - 4008 (+40)

Черновицкая обл - 12252 (+135)

Черкасская обл - 2579 (+84)

Черниговская обл - 2788 (+74).