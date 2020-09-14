13 сентября COVID-19 обнаружили у 2462 украинцев
Об этом сообщает СНБО .
Всего в Украине за все время эпидемии заболело 156 797 человек, из них выздоровели 69543 пациентов, а 3211 - умерли.
Прирост в регионах:
Винницкая обл - 4844 (+36)
Волынская обл - 6353 (+64)
Днепропетровская обл - 3342 (+80)
Донецкая обл - 2101 (+6)
Житомирская обл - 4390 (+98)
Закарпатская обл - 8675 (50)
Запорожская обл - 2403 (+56)
Ивано-Франковская обл - 11357 (+142)
Кировоградская обл - 909 (+5)
г. Киев - 17429 (+168)
Киевская обл - 6961 (+112)
Львовская обл - 17057 (+143)
Луганская обл - 600 (+14)
Николаевская обл - 2051 (+98)
Одесская обл - 9687 (+205)
Полтавская обл - 1223 (+28)
Ровенская обл - 10555 (+86)
Сумская обл - 2502 (+101)
Тернопольская обл - 9234 (+352)
Харьковская обл - 12853 (+269)
Херсонская обл - 644 (+16)
Хмельницкая обл - 4008 (+40)
Черновицкая обл - 12252 (+135)
Черкасская обл - 2579 (+84)
Черниговская обл - 2788 (+74).
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