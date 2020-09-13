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Espreso.tvОбществоYouTube и Facebook удалили страницу Азарова

YouTube и Facebook удалили страницу Азарова


фото: UAINFO
Сервисы YouTube и Facebook изъяли из общего доступа информационные каналы премьер-министра Украины в 2010-2014 годах Николая Азарова, который сейчас скрывается в России

Об этом он сам сообщил через свой Twitter, передает Еспресо.TV.

"Удалили без объяснений!" - возмутился Азаров.

Следует отметить, что страницы Азарова были местом распространения основных тезисов кремлевской пропаганды о ситуации в Украине и в других странах. Также там можно было встретить откровенные выдумки.

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