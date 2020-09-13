Возле Черкасс у контрабандиста изъяли целый самолет

13 сентября, 2020, 13:41

На Черкасщине оперативные сотрудники Черновицкого отряда Госпогранслужбы задержали пилота и изъяли сверхлегкий самолет типа Zenith без бортового номера, который нарушал границу с Румынией на Буковине

Как сообщает сегодня, 13 сентября 2020 года, пресс-служба пограничников, борт использовался для перемещения табачной контрабанды. Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Мужчину оперативники и военнослужащие мобильного подразделения типа "С" обнаружили в селе Хлыстуновка, что в 50 км от Черкасс.

"Тот как раз вернулся из Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны, с целью перемещения табачных изделий", - отмечается в пресс-релизе.

Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля Volkswagen и приборов для ночного наблюдения.

В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо