Возле Черкасс у контрабандиста изъяли целый самолет
Как сообщает сегодня, 13 сентября 2020 года, пресс-служба пограничников, борт использовался для перемещения табачной контрабанды. Об этом рассказывает Еспресо.TV.
Мужчину оперативники и военнослужащие мобильного подразделения типа "С" обнаружили в селе Хлыстуновка, что в 50 км от Черкасс.
"Тот как раз вернулся из Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны, с целью перемещения табачных изделий", - отмечается в пресс-релизе.
Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля Volkswagen и приборов для ночного наблюдения.
В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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