В Николаеве умер руководитель областной "Свободы", который в июле был госпитализирован с огнестрельным ранением головы

13 сентября, 2020, 17:10

В Николаеве умер руководитель областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демид Губский, которого 11 июля госпитализировали с огнестрельным ранением головы

Об этом сообщил брат умершего Владимир Губский в facebook.

"Только что сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы".

Напомним, 11 июля в городе Николаеве с огнестрельным ранением головы был госпитализирован Демид Губский.

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