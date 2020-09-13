В Николаеве умер руководитель областной "Свободы", который в июле был госпитализирован с огнестрельным ранением головы
13 сентября, 2020, 17:10
В Николаеве умер руководитель областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демид Губский, которого 11 июля госпитализировали с огнестрельным ранением головы
Об этом сообщил брат умершего Владимир Губский в facebook.
"Только что сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы".
- Напомним, 11 июля в городе Николаеве с огнестрельным ранением головы был госпитализирован Демид Губский.
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