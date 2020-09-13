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Espreso.tvОбществоВ Николаеве умер руководитель областной "Свободы", который в июле был госпитализирован с огнестрельным ранением головы

В Николаеве умер руководитель областной "Свободы", который в июле был госпитализирован с огнестрельным ранением головы


фото: facebook
В Николаеве умер руководитель областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демид Губский, которого 11 июля госпитализировали с огнестрельным ранением головы

Об этом сообщил брат умершего Владимир Губский в facebook.

"Только что сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы".

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