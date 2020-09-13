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Espreso.tvМирВ Минске ОМОН разгоняет участников "Марша героев", в центре города не работает метро и интернет

В Минске ОМОН разгоняет участников "Марша героев", в центре города не работает метро и интернет


фото: Reuters
Силовики в Минске начали разгонять участников "Марша героев", в центре столицы Беларуси закрыты восемь станций метро и не работает интернет

Об этом сообщает TYT.BY .

Силовики начали разгонять людей, которые идут на акцию протеста из разных районов Минска. Людям пытаются помешать собраться в центре города. В частности, ОМОНовцы пытались разогнать колонну из нескольких сотен человек на проспекте Дзержинского. Были задержаны более 20 человек.

Также сотрудники силовых структур начали разгонять людей на проспекте Независимости. Задержаны по меньшей мере 10 человек. Кроме этого, начались задержания на проспекте Победителей и улицы Мельникайте.

Закрыто восемь центральных станций метро. В центре Минска отключили мобильный интернет.

По состоянию на 16:15 правозащитный центр "Вясна" сообщает о 75 задержанных.

Кроме Минска, акции протеста 13 сентября проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске.

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