В МВД Беларуси назвали количество задержанных во время "Марша героев"

13 сентября, 2020, 21:51

Во время оппозиционного "Марша героев" в столице Беларуси были задержаны более 400 протестующих

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси в telegram.

"В различных районах столицы задержали более 400 человек", - написала пресс-секретарь МВД.

13 сентября более 150 тыс. Человек вышли на улицы Минска и других городов, чтобы призвать президента Беларуси Александра Лукашенко назначить новые президентские выборы.

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