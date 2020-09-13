В МВД Беларуси назвали количество задержанных во время "Марша героев"
13 сентября, 2020, 21:51
Во время оппозиционного "Марша героев" в столице Беларуси были задержаны более 400 протестующих
Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси в telegram.
"В различных районах столицы задержали более 400 человек", - написала пресс-секретарь МВД.
13 сентября более 150 тыс. Человек вышли на улицы Минска и других городов, чтобы призвать президента Беларуси Александра Лукашенко назначить новые президентские выборы.
- Напомним, в Беларуси 13 сентября 2020, проходит традиционный еженедельный многолюдный марш противников режима Лукашенко.
- В центре Минска участники "Марша героев" начали возводить на улицах баррикады .
- СМИ сообщили, что на оппозиционный "Марш героев" в столице Беларуси вышло около 150 тыс. человек .
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