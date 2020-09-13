 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ МВД Беларуси назвали количество задержанных во время "Марша героев"

В МВД Беларуси назвали количество задержанных во время "Марша героев"


фото: radiosvoboda.org
Во время оппозиционного "Марша героев" в столице Беларуси были задержаны более 400 протестующих

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси в telegram.

"В различных районах столицы задержали более 400 человек", - написала пресс-секретарь МВД.

13 сентября более 150 тыс. Человек вышли на улицы Минска и других городов, чтобы призвать президента Беларуси Александра Лукашенко назначить новые президентские выборы.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать