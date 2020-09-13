В Кремле потрясены масштабами протестов в Беларуси, однако не верят в свержение Лукашенко, - Bloomberg
13 сентября, 2020, 15:38
Руководство России поражено масштабами протестов в Беларуси, однако не верит в свержение режима Александра Лукашенко
Об этом сообщает Bloomberg .
Президент России Владимир Путин не верит, что акции протеста в Беларуси приведут к свержению Александра Лукашенко. О Bloomberg пишет со ссылкой на пять близких к Кремлю источников.
При этом, по словам собеседников издания, в российском руководстве были потрясены масштабами белорусских протестов.
Москва не доверяет Лукашенко, но не хочет допустить прихода оппозиции к власти в Беларуси путем уличных акций. Поэтому Россия продолжит поддерживать Лукашенко, подталкивая его к постепенной передачи власти, утверждают источники.
- 27 августа стало известно, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков , которые могут быть направлены для "урегулирования ситуации в Беларуси".
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