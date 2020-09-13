 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Кремле потрясены масштабами протестов в Беларуси, однако не верят в свержение Лукашенко, - Bloomberg

В Кремле потрясены масштабами протестов в Беларуси, однако не верят в свержение Лукашенко, - Bloomberg


фото: Reuters
Руководство России поражено масштабами протестов в Беларуси, однако не верит в свержение режима Александра Лукашенко

Об этом сообщает Bloomberg .

Президент России Владимир Путин не верит, что акции протеста в Беларуси приведут к свержению Александра Лукашенко. О Bloomberg пишет со ссылкой на пять близких к Кремлю источников.

При этом, по словам собеседников издания, в российском руководстве были потрясены масштабами белорусских протестов.

Москва не доверяет Лукашенко, но не хочет допустить прихода оппозиции к власти в Беларуси путем уличных акций. Поэтому Россия продолжит поддерживать Лукашенко, подталкивая его к постепенной передачи власти, утверждают источники.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать