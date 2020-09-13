Украина как государство не заботится, чтобы о ней имели необходимые знания на Западе, - британский аналитик

13 сентября, 2020, 19:57

Агенты российского влияния, которые нередко скрываются за образом "украинской власти", с отвращением относятся к странам Запада, и, как следствие, не заинтересованы в продвижении положительного имиджа в Европе и Америке

Об этом полковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Если вы посмотрите, что некоторые из них говорит, то увидите как они ненавидят Запад, какие слова они используют против Запада и какой твердой языке. Все, кого я знаю, политики НАТО понимают отличие между этой российской пятой колонной, если хотите, и вашим обществом в целом ", - отметил он.

Как следствие, добавил Грант, государство Украина пока не имеет успеха в информационной войне за европейскую и американскую аудиторию, ведь для ее завоевания совсем ничего не делается.

"Что действительно важно для Украины, так это то, что общество должно вести диалог с другими странами. И одна из самых больших проблем - все хорошее об Украине мы можем прочитать или на украинском, или, еще больше, на русском. Ваша страна находится в очень серьезной игре и вы не побеждаете в ней. Вы проиграете игру в сфере связей с (западной - ред.) общественностью, в стратегической коммуникации в Европе и Америке. Но вы не имеете права на усталость, вы должны быть сильнее, чем противоположная сторона ", - пояснил Глен Грант.

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