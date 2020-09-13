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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила о существенном похолодании

Синоптик Наталья Диденко предупредила о существенном похолодании


фото: Укрінформ
В следующие выходные в Украине ожидается существенное похолодание, иногда даже возможные первые заморозки

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в следующие выходные принесут в Украину похолодание.

"Кто вдохновлялся нынешними субботой-воскресеньем теплым свежим солнечным воздухом - тот молодец. Кто еще гуляет и любуется солнечными зайчиками между деревьями будет фотографировать закат - прекрасно! Уже на следующий уик-энд в Украину придет существенное похолодание", - написала Наталья Диденко.

Она отметила, что похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем снизится до + 12 + 17 градусов. В ночные часы в конце недели в Украину даже вероятные первые заморозки, кроме южной части.

В понедельник погоду в Украине будет определять антициклон по имени "я Leiki. Температура воздуха также ожидается комфортной, + 23 + 27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами + 28 + 30 градусов.

В столице 14 сентября будет солнечно и +25 градусов.

Однако уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.

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