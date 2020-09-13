Синоптик Наталья Диденко предупредила о существенном похолодании
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в следующие выходные принесут в Украину похолодание.
"Кто вдохновлялся нынешними субботой-воскресеньем теплым свежим солнечным воздухом - тот молодец. Кто еще гуляет и любуется солнечными зайчиками между деревьями будет фотографировать закат - прекрасно! Уже на следующий уик-энд в Украину придет существенное похолодание", - написала Наталья Диденко.
Она отметила, что похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем снизится до + 12 + 17 градусов. В ночные часы в конце недели в Украину даже вероятные первые заморозки, кроме южной части.
В понедельник погоду в Украине будет определять антициклон по имени "я Leiki. Температура воздуха также ожидается комфортной, + 23 + 27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами + 28 + 30 градусов.
В столице 14 сентября будет солнечно и +25 градусов.
Однако уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-