Священник со Славянска, который благословлял Гиркина, теперь в почете у Нацполиции, - СМИ
На этот факт обратила внимание религиозный обозреватель Татьяна Деркач, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозную правду.
Она опубликовала фото, на котором видно, как Хижняков читает проповедь или молитву перед местными сотрудниками Национальной полиции Украины.
Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина
По данным Миротворца, во время оккупации Славянска Хижянков вместе с Владимиром Камышовым (отец Виталий) предоставлял боевикам жилье, еду и денежные средства. В связи с этим Хижняков находится в базе данных проекта как пособник оккупантов.
"Он активно агитировал за вступление в ряды "ополчения "ДНР", освящал военную технику, оружие и "боевые флаги" террористов", - пишет "Религиозная правда".
Вместе с тем, Хижняков до сих пор остается настоятелем храма Святого Духа в Славянске.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-