Священник со Славянска, который благословлял Гиркина, теперь в почете у Нацполиции, - СМИ

13 сентября, 2020, 12:00

Протоиерей УПЦ МП Олег Витальевич Хижняков из города Славянска Донецкой области, который в 2014 году освящал боевые знамена российского диверсанта, главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, теперь дает духовные наставления украинским правоохранителям

На этот факт обратила внимание религиозный обозреватель Татьяна Деркач, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозную правду.

Она опубликовала фото, на котором видно, как Хижняков читает проповедь или молитву перед местными сотрудниками Национальной полиции Украины.

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По данным Миротворца, во время оккупации Славянска Хижянков вместе с Владимиром Камышовым (отец Виталий) предоставлял боевикам жилье, еду и денежные средства. В связи с этим Хижняков находится в базе данных проекта как пособник оккупантов.

"Он активно агитировал за вступление в ряды "ополчения "ДНР", освящал военную технику, оружие и "боевые флаги" террористов", - пишет "Религиозная правда".

Вместе с тем, Хижняков до сих пор остается настоятелем храма Святого Духа в Славянске.

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