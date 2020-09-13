Психически больная подожгла 5-этажку на Братиславской в Киеве

13 сентября, 2020, 10:23

13 сентября, в 03:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Братиславской, 30-А, в Деснянском районе столицы

На место вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место первых боевых расчетов, было установлено, что в 5-этажном жилом доме на 1-м этаже в квартире возник пожар. Бойцы сразу же приступили к спасению людей и тушению огня, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар был локализован в 04:03 и ликвидирован в 4:16.

"В связи с тем, что в квартире, где возник пожар, проживала психически больная, которая уже неоднократно совершала поджоги собственного жилья, и, учитывая отсутствие нормальных внешних дверей помещения, горение сопровождалось значительным задымлением лестничной клетки. Именно поэтому, не теряя драгоценных секунд, спасатели приступили к эвакуации людей. В целом по трехколенным лестницам были спасены 14 человек, из них 2 детей, с помощью автолестницы спасено 5 человек, и 14 человек были выведены по лестничной клетке, из них 2 детей. Для обеспечения безопасности людей при эвакуации и защиты от едкого дыма, спасатели давали людям собственные аппараты на сжатом воздухе, чтобы люди имели возможность свободно дышать во время спуска в задымленной среде", - говорится в сообщении.

Не обошлось без жертв. В ходе тушения и эвакуации на 4 этаже была обнаружена больная потерпевшая 1945 г. р., возле собственного дома в крайне тяжелом состоянии. Но, к сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали, женщина умерла, не приходя в сознание.

На месте происшествия работало семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

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