Профессор Зубов: после свержения Лукашенко тиранопад придет в Россию, Казахстан, Азербайджан и Китай

13 сентября, 2020, 22:59

Революция в Беларуси начинает в Евразии серию коренных преобразований, которые можно определить как тиранопад

Об этом российский историк, профессор Андрей Зубов рассказал в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"

Мы сейчас находимся перед окном революций. Причем революция в Беларуси идет не по украинскому сценарию, а по своему сценарию, он другой. Как гражданин я очень хочу чтобы революция победила, а как ученый я с напряжением смотрю как она побеждает. Потому что это опыт на будущее для многих стран. И не только для России. Так что, я бы сказал так: сегодня Беларусь, завтра Россия, послезавтра Казахстан, а, глядишь, через некоторое время и Китай. Вот такая динамика тиранопада", - сказал професор.

Кроме того, он считает, что в эти процессы окажется вовлеченным и Азербайджан.

Причиной упомянутого тиранопада Зубов называет появление нового поколения с присущими ему демократическими ценностями и стремительное развитие ИТ-технологий.

"Это (в Беларуси - ред.) не борьба холодильника с телевизиром, как очень часто у нас еще недавно говорили. И холодильник, и телевизор оказались в стороне. Это борьба за человеческое достоинство", - отметил Андрей Зубов.

События 2013-2014 годов в Украине, напомним, называются Революцией Достоинства.

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