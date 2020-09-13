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Espreso.tvМирПрофессор Зубов объяснил, почему именно сейчас спецслужбы пошли на отравление Навального

Профессор Зубов объяснил, почему именно сейчас спецслужбы пошли на отравление Навального


фото: apnews.com
Покушение на одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального связано с назначенным на сегодня, 13 сентября 2020 года, "единственным днем голосования" на местных выборах

Об этом московский интеллектуал, профессор Андрей Зубов заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Во многих регионах ситуация совершенно нестабильная. Люди страшно возмущены тем, что сняли популярних кандитов, скажем, в губернаторы Архангельской области, кандидатов в законодательное собрание Республики Коми. И в Иркутске и т.д. Поэтому эти выборы могут завершится новыми Хабаровсками. Очень даже могут", - объяснил профессор.

"Этого страшно боятся. Из-за этого, собственно, и поспешили попытаться убить Навального. Он же как раз занимался подготовкой этих региональных выборов в Сибири", - добавил он.

По словам Зубова, в отличии от внешней политики режима Путина, внутриполитический курс нынешней российской власти среди населения крайне не популярен и личный рейтинг Владимира Путина сейчас намного меньше 20%.

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