Профессор Зубов объяснил, почему именно сейчас спецслужбы пошли на отравление Навального
Об этом московский интеллектуал, профессор Андрей Зубов заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"Во многих регионах ситуация совершенно нестабильная. Люди страшно возмущены тем, что сняли популярних кандитов, скажем, в губернаторы Архангельской области, кандидатов в законодательное собрание Республики Коми. И в Иркутске и т.д. Поэтому эти выборы могут завершится новыми Хабаровсками. Очень даже могут", - объяснил профессор.
"Этого страшно боятся. Из-за этого, собственно, и поспешили попытаться убить Навального. Он же как раз занимался подготовкой этих региональных выборов в Сибири", - добавил он.
По словам Зубова, в отличии от внешней политики режима Путина, внутриполитический курс нынешней российской власти среди населения крайне не популярен и личный рейтинг Владимира Путина сейчас намного меньше 20%.
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