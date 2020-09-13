Петиция с требованием создать ВСК по делу "вагнеровцев" за шесть дней собрала необходимое количество голосов
Петицию 7 сентября зарегистрировали члены семей украинский, погибших в результате террористических актов, совершенных на Донбассе российскими наемниками. Автор обращения - вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка Виталина Тарасова. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.
"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украине российских наемников, бойцов ППК" Вагнер "была сорвана. это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны ", - отмечается в петиции.
По мнению авторов, следственная комиссия Верховной Рады пока является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.
Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков - в момент избежали наказания? Кто и почему «слил» информацию, и таким образом сорвал задержания?
"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", - также отмечают родные погибших военных.
"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержания убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды!", - говорится в петиции .
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