Петиция с требованием создать ВСК по делу "вагнеровцев" за шесть дней собрала необходимое количество голосов

13 сентября, 2020, 20:18

Петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов. Согласно закону "Об обращении граждан", рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения

Петицию 7 сентября зарегистрировали члены семей украинский, погибших в результате террористических актов, совершенных на Донбассе российскими наемниками. Автор обращения - вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка Виталина Тарасова. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.



"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украине российских наемников, бойцов ППК" Вагнер "была сорвана. это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны ", - отмечается в петиции.



По мнению авторов, следственная комиссия Верховной Рады пока является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.



Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков - в момент избежали наказания? Кто и почему «слил» информацию, и таким образом сорвал задержания?



"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", - также отмечают родные погибших военных.

"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержания убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды!", - говорится в петиции .