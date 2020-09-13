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Espreso.tvОбществоПеремирие не останавливает войну, а лишь дает политическое преимущество Путину, - полковник из Британии Глен Грант

Перемирие не останавливает войну, а лишь дает политическое преимущество Путину, - полковник из Британии Глен Грант


фото: delfi.lt
Планируемую инспекцию украинских позиций вблизи Горловки российско-террористическими силами нельзя считать компромиссным шагом или средством примирения, ведь в ответ офицеры ВСУ не смогут в точно таком же порядке осмотреть передние рубежи противника

Об этом полковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Если ты что-то уступаешь и не получаешь что-то взамен, то это не компромисс", - отметил полковник.

Зато, по мнению Гранта, "Украина шаг за шагом дает Путину то, что он хочет".

"А каким будет следующий шаг? Полная демилитаризация Украины линии фронта со своей стороны? Я не знаю, что в голове у президента, но понятно, что дальше продолжаются ошибки и происходит сдача, сдача, сдача и ничего взамен. Это политика дурдома", - подчеркнул военный.

"Вы не можете вести переговоры о курах, скажем, с лисом или медведем. Они не имеют понятия переговоров. И это стало ясно после Дебальцево или Иловайска. Или возьмем и нынешнее перемирие. Сколько перемирий у вас было до этого? Тысячи? И ни одно перемирие не остановило войны. Они (перемирия, - ред.) не имеют целью остановить войну, они только дают политическое преимущество Путину. И это будет продолжаться, пока украинцы не скажут: "Стоп!", - пояснил свою точку зрения Глен Грант .

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