Наталья Ворожбит получила награду на Венецианском кинофестивале
В фильме речь идет о мужчинах и женщинах, жизни которых коснулась война. Герои - украинские военные и жители Донбасса, находящихся по обе стороны линии разграничения, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Трек.
Главный приз в этом конкурсе присудили турецкой картине "Призраки".
Награду, которую получил украинский фильм, присуждают "наиболее инновационной ленте в конкурсе".
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Ворожбит прокомментировала награду на своей странице в Facebook.
"Поздравляю всех с Днем украинского кино, а чудо-команду "Плохих дорог" с нашей маленькой победой на большом фестивале!" - написал он в субботу, 12 сентября.
Ее профиль изобилует поздравлениями с победой.
Главную же награду основного конкурса Венецианского кинофестиваля получила лента "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао.
Фильм рассказывает о жизни женщины, которая потеряла жилье и вынуждена кочевать по штатах США в доме на колесах.
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