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Espreso.tvОбществоНаталья Ворожбит получила награду на Венецианском кинофестивале

Наталья Ворожбит получила награду на Венецианском кинофестивале

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги", снятый по ее одноименной пьесе, получил Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики"

В фильме речь идет о мужчинах и женщинах, жизни которых коснулась война. Герои - украинские военные и жители Донбасса, находящихся по обе стороны линии разграничения, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Трек.

Главный приз в этом конкурсе присудили турецкой картине "Призраки".

Награду, которую получил украинский фильм, присуждают "наиболее инновационной ленте в конкурсе".

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Ворожбит прокомментировала награду на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех с Днем украинского кино, а чудо-команду "Плохих дорог" с нашей маленькой победой на большом фестивале!" - написал он в субботу, 12 сентября.

Ее профиль изобилует поздравлениями с победой.

Главную же награду основного конкурса Венецианского кинофестиваля получила лента "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао.

Фильм рассказывает о жизни женщины, которая потеряла жилье и вынуждена кочевать по штатах США в доме на колесах.

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