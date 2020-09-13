Наталья Ворожбит получила награду на Венецианском кинофестивале

13 сентября, 2020, 12:57

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги", снятый по ее одноименной пьесе, получил Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики"

В фильме речь идет о мужчинах и женщинах, жизни которых коснулась война. Герои - украинские военные и жители Донбасса, находящихся по обе стороны линии разграничения, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Трек.

Главный приз в этом конкурсе присудили турецкой картине "Призраки".

Награду, которую получил украинский фильм, присуждают "наиболее инновационной ленте в конкурсе".

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Ворожбит прокомментировала награду на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех с Днем украинского кино, а чудо-команду "Плохих дорог" с нашей маленькой победой на большом фестивале!" - написал он в субботу, 12 сентября.

Ее профиль изобилует поздравлениями с победой.

Главную же награду основного конкурса Венецианского кинофестиваля получила лента "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао.

Фильм рассказывает о жизни женщины, которая потеряла жилье и вынуждена кочевать по штатах США в доме на колесах.

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