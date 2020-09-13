На Майдане авто сбило женщину, которая "забыла" о подземном переходе
13 сентября, 2020, 07:24
На Майдане Независимости в ночь с 12 на 13 сентября под колеса легковушки попала женщина, которая пыталась перебежать восьмиполосную проезжую часть в запрещенном для перехода месте
Для водителя Honda Prelude, который двигался по левой полосе, появление пешехода оказалась неожиданностью, передают ВартовиЕспресо .
Избежать наезда не удалось. Горе-пешехода госпитализировали с многочисленными травмами.
Заметим, что ДТП произошло прямо над безопасным подземным переходом.
Что мешало женщине им воспользоваться - остается загадкой.
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