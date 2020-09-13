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Espreso.tvОбществоНа Майдане авто сбило женщину, которая "забыла" о подземном переходе

На Майдане авто сбило женщину, которая "забыла" о подземном переходе

На Майдане Независимости в ночь с 12 на 13 сентября под колеса легковушки попала женщина, которая пыталась перебежать восьмиполосную проезжую часть в запрещенном для перехода месте

Для водителя Honda Prelude, который двигался по левой полосе, появление пешехода оказалась неожиданностью, передают ВартовиЕспресо .

Избежать наезда не удалось. Горе-пешехода госпитализировали с многочисленными травмами.

Заметим, что ДТП произошло прямо над безопасным подземным переходом.

Что мешало женщине им воспользоваться - остается загадкой.

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