Крым водой обязаны обеспечивать оккупанты, - представительство президента Украины в АРК ответило на обвинения РФ

13 сентября, 2020, 21:08

В представительстве президента Украины в АР Крым напомнили, что по нормам международного права за обеспечение полуострова питьевой водой отвечают оккупанты

Об этом представительство президента в АР Крым сообщает в facebook .

Таким образом представительство президента Украины в Автономной республике Крым ответило на обвинения спикера МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что прекращение поставок днепровской воды на оккупированный полуостров якобы является водной блокадой и нарушением украинской стороной правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях.

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставки других ресурсов, а касаются обеспечения и обеспечения других прав человека.

Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и пытки говорит государство-оккупант, по эффективного контроля которой произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Именно Российская Федерация как государство-оккупант и должностные лица ее оккупационной администрации ответственные за убийства, насильственные исчезновения и пытки, которые произошли на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, начиная с 20 февраля 2014 года ", - говорится в заявлении.

В представительстве президента в АР Крым напомнили, что, согласно международному гуманитарному праву, именно государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под ее контролем.

"Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода. То есть, прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами ", - заявили в представительстве президента Украины.

Напомним, 7 сентября, в оккупированном Россией Крыму начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водоемов.

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