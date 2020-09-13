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Espreso.tvОбществоЕрмак рассказал, по какой формуле будет происходить следующий обмен пленными

Ермак рассказал, по какой формуле будет происходить следующий обмен пленными


фото: Укрінформ
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующий обмен пленными состоится по формуле 100 на 100

Об этом сообщает "Сегодня" .

По словам Ермака, уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных - наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек ", - сказал Ермак.

  • Напомним, 24 августа Объединение родственников политзаключенных Кремля написал обращение к министру иностранных дел Германии Гайко Мааса с просьбой актуализировать вопрос освобождения их родных на следующей встрече в "нормандском формате".

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