Ермак рассказал, по какой формуле будет происходить следующий обмен пленными

13 сентября, 2020, 22:26

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующий обмен пленными состоится по формуле 100 на 100

Об этом сообщает "Сегодня" .

По словам Ермака, уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных - наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек ", - сказал Ермак.

Напомним, 24 августа Объединение родственников политзаключенных Кремля написал обращение к министру иностранных дел Германии Гайко Мааса с просьбой актуализировать вопрос освобождения их родных на следующей встрече в "нормандском формате".

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