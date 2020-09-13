Армия Путина состоит из пьяниц и устаревшей техники, - британский полковник Глен Грант

13 сентября, 2020, 20:51

Владимир Путин не пойдет на полномасштабную войну с Украиной, ведь хорошо знает как состояние своих вооруженных сил, так и безусловную готовность украинских воинов к сопротивлению

С таким заявлением полковник британской армии в отставке, ексрадник министра обороны Украины Глен Грант выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Все большие, масштабные учения в России являются подготовкой к возможным масштабным действиям в Украине. Большой вопрос - когда Путин почувствует, что настало то время и все звезды сошлись. Я думаю, он переживает, что не будет иметь успеха. И это одна из причин, почему он не идет на завоевание ", - сказал эксперт.

Как отметил Грант, есть большая разница между отправкой в Украину 150-200 "зеленых человечков" из спецназа и использования всей армии.

"Его армия не в лучшем состоянии. У него много старых танков и автомашин, много людей, которые, честно говоря, являются алкоголиками. Система руководства армией также не в порядке. Она хуже во многих случаях, чем в украинской армии. Я не думаю, что многие российские солдат будут готовы умереть. И я думаю, в Кремле это знают. Шойгу это знает. Специальные силы - это одно, они квалифицированные и оплачиваемые, а вот рядовые солдаты - это другое. Поэтому для россиян переход через ваш границу именно с такими солдатами является большим риском. Для них это очень большой риск и они знают, что украинская армия будет воевать. Сейчас даже не важно насколько ваша армия лучше, но она точно будет биться. Украинская армия уже не повторит Дебальцево или Иловайск. Они уже намного лучше и сильнее за те времена и они не сдадутся, когда россияне перейдут границу. и Путин это знает ", - пояснил Глен Грант.

"А еще он (Путин - ред.) сейчас занят Беларусью. И думаю, сейчас он не может себе позволить иметь две проблемы одновременно", - добавил он.

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