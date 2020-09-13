25 авто участников в сопровождении 7 бусов ТОРа и 8 патрулей. Первый в Украине автопрайд ЛГБТ-движения в Харькове состоялся, но в основном в окрестностях

13 сентября, 2020, 14:57

Около 100 представителей и представительниц ЛГБТ-движения на 20 машинах 13 сентября 2020 года присоединились к проведению первого в стране Автопрайда

Участники ЛГБТ-марша проехали колонной по проспекту Гагарина в сопровождении полиции. С различными группами противников акции, дежурили в центре города, представители ЛГБТ-сообщества не пересеклись, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский портал Главное.ua .

Автопрайд прошел без столкновений и провокаций, заявила соорганизатор мероприятия Анна Шарыгина.

Общий маршрут пробега составил 5 км.

"Видимость в Украине - это очень важно. Потому что люди, видя, что есть такие люди среди них, становятся более толерантными и становятся более нетолерантными к насилию", - отметила другая соорганизатор автопрайду Вера Черныгина.

В свою очередь противники Автопрайду ждали ЛГБТ-сообщество в центре города. В полдень у памятника Шевченко собралось несколько десятков человек с национал-патриотических и религиозных организаций.

Как рассказал начальник управления превентивной деятельности Нацполиции Харьковщины Сергей Бирбасов, 300 патрульных, полицейских и нацгвардейцев будут дежурить в городе до конца дня.

Как отмечают при этом харьковские праве, ограничен по своему маршруту характер Автопрайда был обусловлен именно их решительной позицией.

"Вопреки обещаниям, Автопрайд в Харькове провели не по центральным улицам, а по окраинам города. Проехали ЛГБТ-активисты лишь несколько кварталов. Причиной такого провала стала решительная позиция движения" Традиция и порядок ". Испугавшись блокировок центральных улиц города, либералы в последний момент изменили место проведения своего мероприятия, приоихавшы несколько метров на объездной трассе рядом с мясокомбинатом ", - говорится в заявлении харьковской ячейки общественной организации" Традиция и порядок ".

В свою очередь традиционалисты совместно с "фрайкора" совершили сожжение ЛГБТ-флага рядом с "Прайд хабом", а позже у памятника Тарасу Шевченко провели акцию традиционных семейных ценностях.

При этом масштаб сегодняшнего Автопрайду в организации "Традиция и порядок" оценили скептически.

"25 автомобилей с ЛГБТ-автопробега в Харькове идут в сопровождении семи, полностью набитых бойцами, бусов спецподразделения ТОР и восьми патрулыных машин", - отметили противики однополых отношений.

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