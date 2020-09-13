 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество25 авто участников в сопровождении 7 бусов ТОРа и 8 патрулей. Первый в Украине автопрайд ЛГБТ-движения в Харькове состоялся, но в основном в окрестностях

25 авто участников в сопровождении 7 бусов ТОРа и 8 патрулей. Первый в Украине автопрайд ЛГБТ-движения в Харькове состоялся, но в основном в окрестностях


фото: telegram.org
Около 100 представителей и представительниц ЛГБТ-движения на 20 машинах 13 сентября 2020 года присоединились к проведению первого в стране Автопрайда

Участники ЛГБТ-марша проехали колонной по проспекту Гагарина в сопровождении полиции. С различными группами противников акции, дежурили в центре города, представители ЛГБТ-сообщества не пересеклись, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский портал Главное.ua .

Автопрайд прошел без столкновений и провокаций, заявила соорганизатор мероприятия Анна Шарыгина.

Общий маршрут пробега составил 5 км.

"Видимость в Украине - это очень важно. Потому что люди, видя, что есть такие люди среди них, становятся более толерантными и становятся более нетолерантными к насилию", - отметила другая соорганизатор автопрайду Вера Черныгина.

В свою очередь противники Автопрайду ждали ЛГБТ-сообщество в центре города. В полдень у памятника Шевченко собралось несколько десятков человек с национал-патриотических и религиозных организаций.

Как рассказал начальник управления превентивной деятельности Нацполиции Харьковщины Сергей Бирбасов, 300 патрульных, полицейских и нацгвардейцев будут дежурить в городе до конца дня.

Как отмечают при этом харьковские праве, ограничен по своему маршруту характер Автопрайда был обусловлен именно их решительной позицией.

"Вопреки обещаниям, Автопрайд в Харькове провели не по центральным улицам, а по окраинам города. Проехали ЛГБТ-активисты лишь несколько кварталов. Причиной такого провала стала решительная позиция движения" Традиция и порядок ". Испугавшись блокировок центральных улиц города, либералы в последний момент изменили место проведения своего мероприятия, приоихавшы несколько метров на объездной трассе рядом с мясокомбинатом ", - говорится в заявлении харьковской ячейки общественной организации" Традиция и порядок ".

В свою очередь традиционалисты совместно с "фрайкора" совершили сожжение ЛГБТ-флага рядом с "Прайд хабом", а позже у памятника Тарасу Шевченко провели акцию традиционных семейных ценностях.

При этом масштаб сегодняшнего Автопрайду в организации "Традиция и порядок" оценили скептически.

"25 автомобилей с ЛГБТ-автопробега в Харькове идут в сопровождении семи, полностью набитых бойцами, бусов спецподразделения ТОР и восьми патрулыных машин", - отметили противики однополых отношений.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать