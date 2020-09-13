13 сентября на фронте: оккупанты обстреляли украинские позиции под Песками

13 сентября, 2020, 18:12

13 сентября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, спасатели ГСЧС вместе с военнослужащими Вооруженных Сил ликвидировали очаг возгорания сухой травы в районе населенного пункта Марьинка. Продолжается локализация пожара вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 18 домов, на 27 объектах работы еще продолжаются. Также саперами ГСЧС разминировано почти 5 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 70 найденных взрывоопасных предметов.

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